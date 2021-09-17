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Юлия Зайцева из Татарстана пробилась на чемпионат Европы — 2022 по тхэквондо

15:26, 17.09.2021
Юлия Зайцева из Татарстана пробилась на чемпионат Европы — 2022 по тхэквондо
Фото: minsport.tatarstan.ru

Представительница сборной Татарстана Юлия Зайцева в составе национальной команды заняла второе место на Кубке президента Taekwondo WT-2021.

В весовой категории до 62 кг в финале личных соревнований она уступила своей соотечественнице Лилии Хузиной. Благодаря этому обе спортсменки обеспечили себе участие на чемпионате Европы — 2022 по тхэквондо.

Тройку лучших замкнули Бруна Вулетич из Хорватии и представительница Норвегии Кайа Хесби Хансен.

Напомним, нынешним летом Максим Храмцов принес России первое в истории золото в тхэквондо на Олимпиаде.

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