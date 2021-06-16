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В парке Тысячелетия Казани неизвестные разрисовали памятник поэту Кул Гали

21:49, 16.06.2021 1
В парке Тысячелетия Казани неизвестные разрисовали памятник поэту Кул Гали
Фото: realnoevremya.ru

В парке Тысячелетия Казани неизвестные разрисовали памятник поэту Кул Гали. На монументе появились рисунки и оскорбительные надписи, сообщили «Реальному времени» читатели.

Надписи нанесены на значительную часть «спины» памятника белым веществом.

Фото: realnoevremya.ru

Это далеко не первый случай в Татарстане, когда памятники становятся жертвами вандалов. Этой весной в Чистополе неизвестные испортили бюст Фатиха Амирхана.

Памятник выдающемуся писателю волжско-булгарской средневековой литературы Кул Гали, погибшему во время монгольского нашествия в XIII веке установили в парке 1000-летия Казани в 2005 году.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:08
    Весь город в камерах- найти и пусть все отмоют.
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