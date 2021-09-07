Какие машины казанцы продают на «вторичке» и почему при покупке отдают предпочтение более новым

Фото: Максим Платонов

«Молодые» автомобили жители Казани рассматривают как прямую альтернативу новым



Казанцы стали чаще интересоваться покупкой машин в «возрасте» от 3 до 5 лет: с января по август 2021 года спрос на трехлетние авто оказался на 13,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на четырех- и пятилетние машины — на 10%, говорится в исследовании «Авито Авто», которое есть в распоряжении «Реального времени».

В целом по России спрос тоже вырос. Так, трехлетними автомобилями интересуются в среднем на 19% чаще, машинами в «возрасте» 4—5 лет — на 14%. В некоторых городах спрос на «трехлетки» и «четырех-пятилетки» вырос заметнее: в Новосибирске интерес к ним за год увеличился на 209% и 198% соответственно, в Барнауле — на 145% и 71%, а в Иркутске — на 97% и 125%.



Казанцы стали чаще интересоваться покупкой машин в «возрасте» от 3 до 5 лет. Фото: Максим Платонов

Рост спроса на «молодые» подержанные автомобили эксперты объясняют тем, что у машин «старше» 5 лет заканчивается гарантийный срок и они зачастую требуют дорогостоящего обслуживания и ремонта. Сейчас «молодые» автомобили, как пояснили в сервисе, жители Казани рассматривают как прямую альтернативу новым.

Средняя цена на автомобили в «возрасте» до трех лет в этом году составила 1 139 981 рубль, что на 43% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Машины в «возрасте» четырех-пяти лет дешевле — 854 887 рублей, но их стоимость выросла — на 38%.

Большинство объявлений — 1 311 — приходится на российскую марку машин Lada. Фото: Максим Платонов

Какие машины продают казанцы — от Lexus до «Москвичей»

Как выяснило «Реальное время», всего на «Авито» размещено около 7 тысяч объявлений о покупке автомобилей в Казани. Большинство — 1 311 — приходится на российскую марку машин Lada. Далее по популярности идут южнокорейская Kia (453), немецкий Volkswagen (416), южнокорейский Hyundai (400), немецкий BMW (351) и японская Toyota (326). Меньше всего объявлений приходится на французский Peugeot (99), японский Suzuki и южнокорейскую Daewoo (по 88), японскую Honda (77), премиальные автомобили Lexus (67), производимые Toyota, шведский Volvo (63), немецкий Porsche (47) и японский Subaru (44).

Из 7 тысяч около 200 машин — битые, среди которых есть и шесть автомобилей Mercedes-Benz, и даже часть переднего бампера от Infiniti M37. Но чаще всего владельцы спешат избавиться от битых Lada — их можно купить и за 300 тысяч, и за 20 тысяч рублей.

Около 100 автомобилей из общего числа стоят больше 5 миллионов рублей. Фото lexus-europe.com

Около 100 автомобилей из общего числа стоят больше 5 миллионов рублей. Это в том числе Lexus LX 2020 года за 7,8 миллиона рублей, BMW X5 2020 года за 6,5 миллиона и Porsche Panamera 4S 2018 года за 7,6 миллиона.

Можно найти и раритеты — «Москвич-401» 1954 года за 100 тысяч, «Запорожец» 1972 года за ту же стоимость и даже ГАЗ 12 ЗИМ 1952—1953 годов по цене от 3,5 до 200 миллионов.

Дарья Пинегина