Новости спорта

13:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Бюджет УНИКСа самый эффективный в Единой лиге ВТБ, клуб потратил менее 1 млрд рублей за сезон

12:15, 17.09.2021
Бюджет УНИКСа самый эффективный в Единой лиге ВТБ, клуб потратил менее 1 млрд рублей за сезон
Фото: vk.com/unicsbasket

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила данные по доходам и расходам клубов-участников по итогам прошлого игрового сезона.

Наиболее эффективным образом своим бюджетом распорядился УНИКС. Казанский клуб закрыл сезон с профицитом в 98 миллионов рублей. При доходах свыше 1,086 миллиарда казанцы потратили более 988 миллионов рублей.

Бюджет УНИКСа по величине стал четвертым в лиге. Казанцы по этому показателю уступили ЦСКА, «Зениту» и «Химкам».

Сама лига закрыла сезон с бюджетом в 614 миллионов рублей и с прибылью более 79 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать матчи Единой лиги ВТБ.

СпортБаскетболОбществоЭкономика

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также