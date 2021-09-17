Бюджет УНИКСа самый эффективный в Единой лиге ВТБ, клуб потратил менее 1 млрд рублей за сезон

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила данные по доходам и расходам клубов-участников по итогам прошлого игрового сезона.

Наиболее эффективным образом своим бюджетом распорядился УНИКС. Казанский клуб закрыл сезон с профицитом в 98 миллионов рублей. При доходах свыше 1,086 миллиарда казанцы потратили более 988 миллионов рублей.

Бюджет УНИКСа по величине стал четвертым в лиге. Казанцы по этому показателю уступили ЦСКА, «Зениту» и «Химкам».

Сама лига закрыла сезон с бюджетом в 614 миллионов рублей и с прибылью более 79 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать матчи Единой лиги ВТБ.