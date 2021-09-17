В полицию Челнов поступило заявление на компанию с признаками финансовой пирамиды Massmining

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах один из местных жителей подал в полицию заявление на компанию с признаками финансовой пирамиды Massmining. Однако спустя короткий промежуток времени он его забрал.

Свое решение заявитель объяснил тем, что Massmining выплатила ему деньги, которые он планировал получить с помощью правоохранительных органов, пишет chelny-biz.ru. Однако по заявлению успели провести проверку.

Компания Massmining, зарегистрированная в Набережных Челнах, включена Центробанком России в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Фото: pixabay.com

Напомним, в июне Банк России впервые выложил на всеобщее обозрение список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. В него вошли 1 820 организаций. Реестр, как утверждает регулятор, будет пополняться. В списке засветились как компании, связанные с Татарстаном, так и располагающиеся здесь. Среди них, в частности, нашумевшее «Финико», а также «Гафаров и партнеры» (Gafarov and Partners Ltd). Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина