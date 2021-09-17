В Казани продолжается ремонт трамвайных путей по маршрутам №4 и №5

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани продолжается ремонт по трамвайным маршрутам №5 и №4, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



Так, от остановки «Улица Минская» по направлению в «Солнечный город» заменяют изношенные деревянные шпалы с продольной трещиной, доходящей до подошвы рельса, и со значительным загниванием под подошвой рельсов. Рабочие уже заменили 276 шпал из 400.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

От Советской площади в сторону улицы Халитова по маршруту №4 устанавливаются путевые тяги для устранения уширения пути. Установлено 208 тяг. На путях проводят работу по установке тепловых компенсаторов.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

9 сентября в Казани начался ремонт трамвайных путей на Сибирском тракте.

Маргарита Головатенко