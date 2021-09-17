СМИ: замгоссекретаря США по политическим вопросам осенью может приехать в Москву

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд запланировала визит в Россию осенью, сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

— Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло, — сказал источник в столице США.

Фото: wikimedia.org

Отмечается, что Нуланд может встретиться с заместителями министра иностранных дел Сергеем Рябковым, который курирует отношения с США, и Андреем Руденко, в чьем ведении находятся отношения со странами постсоветского пространства, включая Украину.

Конкретные планы по возможной встрече в октябре президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом отсутствуют. Об этом заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Нечаев