В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Байдена в октябре

Конкретные планы по возможной встрече в октябре президентов России и США Владимира Путина с лидером США Джо Байденом сейчас отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

Сегодня издание «Страна.UA» со ссылкой на источник в дипломатических кругах США сообщило, что Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. Встреча лидеров двух стран может состояться в октябре.

Позже российские СМИ со ссылками на российские дипломатические источники начали опровергать эту информацию.

Татьяна Леухина