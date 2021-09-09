Новости общества

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Байдена в октябре

13:09, 09.09.2021
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Байдена в октябре
Фото: kremlin.ru

Конкретные планы по возможной встрече в октябре президентов России и США Владимира Путина с лидером США Джо Байденом сейчас отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

Сегодня издание «Страна.UA» со ссылкой на источник в дипломатических кругах США сообщило, что Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. Встреча лидеров двух стран может состояться в октябре.

Позже российские СМИ со ссылками на российские дипломатические источники начали опровергать эту информацию.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также