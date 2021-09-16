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В России за сутки выявили 19 594 случая заболевания коронавирусом

11:32, 16.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 19 594 случая заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 19 594 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 214 520 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 16 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 17 326 человек, всего выздоровевших — 6 452 398 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 794 россиян, всего от инфекции скончались 195 835 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России подтвердился 18 841 новый случай COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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