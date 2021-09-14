Хуснуллин заявил, что план по ремонту дорог в этом году перевыполнят

Фото: Максим Платонов (архив)

Годовой план по приведению дорог в нормативное состояние, который в 2021 году должен составить 73%, будет перевыполнен. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством «Единой России».

— Показатель этого года — мы должны достигнуть 73%. Докладываю вам, что показатели этого года будут точно уже перевыполнены, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также по количеству региональных дорог в нормативе идет серьезное перевыполнение: «Плановое значение было 45,8%, сейчас таких дорог уже отремонтировано 47%».

В десятку регионов-лидеров по ремонту дорог попали: Белгородская область, Ингушетия, Курская область, Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Самарская область, Свердловская область, Новосибирская область.

В конце августа правительство России выделило еще свыше 8,7 млрд рублей на ускоренное строительство и реконструкцию дорог в 23 регионах страны. А в конце июля Счетная палата сообщила, что нашла способ сэкономить на строительстве дорог, не ухудшив при этом их качество.



Татьяна Леухина