В Татарстане за сутки подтвердили 54 случая COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 26 318 случаев, сообщила в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Показатель заражений на 100 тысяч человек — 247. За неделю в республике выявили 355 случаев, на предыдущей неделе было на девять меньше.

Среднесуточный и средненедельный темп прироста составляет 0,2%. Под наблюдением остаются 4 809 человек. Среди заболевших выявлено 32 случая заражения «британским» штаммом и 117 случаев — «индийским».

Как отметил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, за сутки выздоровело 38 человек, всего — 22 873.

Всего вакцинировано 1 053 216 человек, вторым компонентом — 921 077 человек.