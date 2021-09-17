Новости общества

10:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки подтвердили 54 случая COVID-19

10:04, 17.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки подтвердили 54 случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 26 318 случаев, сообщила в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Показатель заражений на 100 тысяч человек — 247. За неделю в республике выявили 355 случаев, на предыдущей неделе было на девять меньше.

Среднесуточный и средненедельный темп прироста составляет 0,2%. Под наблюдением остаются 4 809 человек. Среди заболевших выявлено 32 случая заражения «британским» штаммом и 117 случаев — «индийским».

Как отметил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, за сутки выздоровело 38 человек, всего — 22 873.

Всего вакцинировано 1 053 216 человек, вторым компонентом — 921 077 человек.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также