Россия опустилась на десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь страна занимает десятую строчку в рейтинге лучших европейских чемпионатов.

Благодаря победе «Зальцбурга» в серии с датским «Брондбю» и выходом в групповой этап Лиги чемпионов, Австрия набрала дополнительный 1 балл в таблицу коэффициентов. С 31,050 баллами она опередила Россию, у которой осталось 30,682 балла.

Сегодня австрийцы могут увеличить отрыв. Это произойдет в случае, если «Рапид», «Штурм» и ЛАСК выиграют свои матчи и выйдут в групповой раунд Лиги конференций.

Между тем Россия в ближайшее время может пропустить вперед и Украину. После выхода «Шахтера» в группу Лиги чемпионов украинцы отстают от россиян всего на 0,582 балла.

Напомним, от России в еврокубках остались лишь 3 команды из 5: «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Питерцы будут играть в групповом раунде Лиги чемпионов, а два московских клуба проведут осеннюю часть сезона в группе Лиги Европы.

Выступавшие в квалификации Лиги конференций «Рубин» и «Сочи» досрочно вылетели из турнира, проиграв польскому «Ракуву» и сербскому «Партизану».

Ранее Россию в таблице коэффициентов УЕФА обошла Шотландия.

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