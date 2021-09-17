В Татарстане на диспансеризацию доставят более 60 тысяч пожилых сельчан

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в этом году планируют доставить более 60 тысяч пожилых сельчан для прохождения бесплатной диспансеризации, сообщили в Минтруда РТ.



Еще в текущем году планируется обеспечить услугами по уходу 3,1 человек (то есть 16,6% от общего числа граждан старше 65 лет и инвалидов в республике), а социальными услугами — 33 тысячи человек (3,1%).

В 2019-ом услугами по долговременному уходу охватили 1,6 тысячи татарстанцев, в 2020-ом — 3,6 тысячи). В 2019 году на диспансеризацию из сел доставили 36,6 тысяч сельчан, в прошлом году — 45,3 тысячи.

Проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами реализован по федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Систему долговременного ухода внедрили во всех районах Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Жители Татарстана могут задать вопросы по диспансеризации в специальный telegram-бот. В частности, можно узнать, для чего ее необходимо проходить.

Маргарита Головатенко