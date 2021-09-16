«Нефтехимик» проиграл три последних матча КХЛ с общим счетом 2:12

«Нефтехимик» дома проиграл челябинскому «Трактору» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По ходу встречи гости выигрывали 3:0, после чего единственную шайбу в составе нижнекамской команды забросил Владислав Шутов. У гостей голами отметились Андрей Стась, Егор Фатеев и Сергей Калинин.

Для «Нефтехимика» это поражение стало уже третьим подряд в КХЛ. Три последние встречи нижнекамцы уступили с общим счетом 2:12. До этого команда Олега Леонтьева проиграла в гостях «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Металлургу» (0:4).

Подробнее о причинах провала в игре «Нефтехимика» читайте в материале «Реального времени».