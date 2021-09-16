В Татарстане отменили карантин, введенный из-за африканской чумы свиней
В Татарстане отменили карантин, введенный из-за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Карантин отменяется в охотничьем хозяйстве «Красновидово» Новошешминского района, а также в угрожаемой зоне: в селе Слобода Петропавловская, деревне Андреевка, деревне Аверьяновка, селе Ерыклы, деревне Бакташ, селе Новошешминск Новошешминского района РТ, селе Новотроицкое, селе Рокашево, деревне Шегурча Альметьевского района РТ, деревне Благодатная, селе Тавель, поселке Троицкий, деревне Большая Сосновка Нижнекамского района РТ.
Также указом отменяются ограничительные мероприятия в зонах наблюдения — административных границ 27 районов РТ.
Очаг АЧС выявили в Новошешминском районе в июле. Последний раз карантин в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию диких кабанов АЧС отменяли в июне.
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