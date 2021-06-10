В Татарстане отменили карантин, введенный из-за АЧС, еще на нескольких территориях

В Татарстане на нескольких территориях отменили карантин, который ввели в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию диких кабанов африканской чумой свиней (АЧС). Соответствующий указ 10 июня подписал президент республики Рустам Минниханов.

Фото: документ

Ограничительные мероприятия отменяются на территории национального парка «Нижняя Кама», в пределах административных границ сел Большие Армалы, Лекарево, Танайка, Пробуждение. Также карантин снимается в пределах административных границ 19 муниципальных районов из 43.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На указанных территориях при этом сохраняются следующие ограничения: запрет на вывоз свиней, продуктов убоя, не прошедших термическую обработку не менее 70 градусов, запрет на реализацию свиней на нескольких территориях. Указ вступает в силу со дня подписания.

15 мая президент РТ отменил своим указом карантин, веденный из-за АЧС, на нескольких территориях Заинского, Альметьевского районов.