В охотничьем хозяйстве «Красновидово» Новошешминского района РТ ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В охотничьем хозяйстве «Красновидово» Новошешминского района Татарстана ввели карантин с 5 июля из-за выявления эпизоотического очага африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Первая угрожаемая зона по АЧС установлена в селе Слобода Петропавловская, деревне Андреевка, деревне Аверьяновка, селе Ерыклы, деревне Бакташ, селе Новошешминск Новошешминского района РТ, селе Новотроицкое, селе Рокашево, деревне Шегурча Альметьевского района РТ, деревне Благодатная, селе Тавель, поселке Троицкий, деревне Большая Сосновка Нижнекамского района РТ.

фото: pixabay.com

Запрещена продажа свиней и полученных от их убоя продуктов. Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, покупка свиней у населения, выгульное содержание свиней, пересылка свиноводческой продукции непромышленного производства и вывоз живых свиней.

Карантин будет действовать до особого распоряжения.

Недавно в Татарстане вновь была зарегистрирована африканская чума свиней. Ее выявили в Новошешминском районе в 6 км от села Слобода Петропаловская, сообщает управление Россельхознадзора по РТ.



Алексей Нечаев