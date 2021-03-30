Когогина рассказала, почему в Челнах остановилось строительство здания театра «Мастеровые»

Депутат Государственной думы от Татарстана Альфия Когогина рассказала, почему в Набережных Челнах остановилось строительство нового здания театра «Мастеровые». Она посетила стройплощадку, где и выяснила причины.

Когогина обратила внимание, что у объекта нет проблем ни с республиканским, ни с федеральным финансированием. Средства поступили в Татарстан.

«На встрече выяснили, что затянулось согласование проектной документации с представителями театра, но ТИГП обязался выдать на этой неделе всю документацию, которая позволит заказчику и подрядчику продолжить работу», — написала Когогина в своем Instagram-аккаунте.

Депутат заверила, что будет держать ситуацию с «Мастеровыми» на контроле на всех этапах строительства и окажет «всю посильную помощь».

Напомним, тендер на строительство нового здания «Мастеровых» выиграла челнинская компания «Евростиль». Стоимость контракта составила 892,7 млн рублей, в ходе конкурсных процедур цена снизилась примерно на 4,5 млн рублей от начальной. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина