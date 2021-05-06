«Татинвестгражданпроект» опубликовал доработанный эскизный проект театра «Мастеровые»

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«Татинвестгражданпроект» опубликовал в Instagram эскизный проект русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах, доработанный дизайн-группой Елены Валиевой.

Проект был доработан «с учетом идеологии творческого коллектива и традиций театра».

На строительство театра из федерального бюджета выделено 1,80 млрд рублей, из республиканского 750 млн рублей. Вчера депутат Госдумы РФ Альфия Когогина в Instagram рассказала, что строительство объекта на данный момент выполнено на 15%.

В прошлом году «Татинвестгражданпроект» опубликовал рендерные изображения нового здания, которое будет построено для театра «Мастеровые». Пятиэтажное здание возведут на проспекте Чулман в Челнах.