«Рубин» и «Зенит» рассудит Иванов, на ЦСКА — «Спартак» назначен Карасев

Стали известны имена и бригады арбитров, которые получили назначения на матчи 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Центральный матч тура в Москве между ЦСКА и «Спартаком» рассудит Сергей Карасев, которому будут помогать его ассистенты Максим Гаврилин и Алексей Лунев. За видеоповторы ответственным назначен Виталий Мешков.

Игру в Казани, где «Рубин» сыграет с действующим чемпионом страны петербургским «Зенитом», обслужит бригада арбитров во главе с ростовчанином Сергеем Ивановым. На ВАРе будет работать Алексей Амелин.

Матч между «Уфой» и «Химками» рассудит Павел Кукуян, а на игру «Сочи» — «Динамо» назначен Василий Казарцев.

Напомним, в предыдущем туре казанский «Рубин» дома разгромил «Урал» из Екатеринбурга со счетом 4:0. Хет-триком в составе хозяев отметился новичок команды Андерс Дрейер.