Известный баскетбольный тренер Душан Ивкович умер в возрасте 77 лет

Бывший тренер московских ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его друг Горан Калинич.

«В 6 часов 50 минут Душан скончался в больнице Белграда в результате попадания воды в легкие», — сообщил Калинич.

Ивкович был одним из самых титулованных тренеров в европейском баскетболе. Он дважды выигрывал Евролигу (1997, 2012) и приводил Югославию/Сербию к победам на чемпионате мира (1990) и Европы (1989, 1991, 1995). За свою карьеру сербский специалист выиграл все значимые европейские турниры.

Российским любителям баскетбола Ивкович запомнился своей работой в московских ЦСКА и «Динамо». С армейцами он трижды выигрывал чемпионат России, а с «бело-голубыми» первенствовал в Кубке УЛЕБ в 2006 году.

Пять лет назад Ивкович объявил о завершении 48-летней тренерской карьеры.