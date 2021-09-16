На фестивале «Скорлупино» в Пестрецах испекут гигантский торт и заварят чай в огромном самоваре

2 октября в селе Пестрецы Пестречинского района Татарстана отметят Всемирный день яйца и проведут Всероссийский фестиваль «Скорлупино», сообщает Минмолодежи Татарстана.



На фестивале планируют поставить два рекорда — испечь гигантский торт весом 200 кг и заварить чай с душистыми травами в 200-литровом чайнике. Торт будет состоять из бисквита и безе с кремовыми прослойками, а сверху полит шоколадом. В качестве украшений торта — заварные эклеры. Площадь торта составит 10х1,25 метра — он будет больше приготовленного в Марий Эл и попавшего в Книгу рекордов Гиннесса в октябре прошлого года.

Основу фестиваля составит соревнование из 20 молодежных команд. Будут проводиться: метание яиц, «Сковородошные забеги», глобальные яичные гонки, народные игры с яйцом и специальные конкурсы и аттракционы. На детских зонах будут мастер-классы по разным направлениям. Также на фестивале организуют контактный зоопарк.

В этом году на фестивале покажут «Шоу летающих ножей», в котором повар будет жонглировать ножами и делать на сковороде фишки с фламбе и искрами. Будут организованы мастер-классы по приготовлению острого маринованного яйца с паштетом из цыпленка и варенья, пасты птитим с птицей и сезонными грибами, а еще пасты с курицей в сливочном соусе.

Хедлайнером фестиваля станет артист музыкального лейбла Black Star, певица, автор песен, участница шоу «Песни» на ТНТ Анет Сай. Также выступят башкирский мультиинструменталист Загир Зайнетдинов и певец, автор-исполнитель татарской эстрады Ильнат Фархуллин.

Фестиваль «Скорлупино» проводится с 2016 года и с тех пор пережил немало проблем — летом 2018 года его отменили из-за птичьего гриппа в районах Татарстана, но в итоге он все же состоялся в октябре. В 2020 году должен был состояться пятый, юбилейный фестиваль, однако не сложилось по известной всем причине — из-за пандемии коронавируса.

Маргарита Головатенко