КАМАЗ проиндексирует зарплату сотрудников на 4,3% с октября

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Зарплату сотрудникам КАМАЗа повысят на 4,3% с 1 октября. Тарифные ставки повышаются по ежегодной индексации, это предусмотрено коллективным трудовым договором, сообщило издание «Вести «КАМАЗа».



Также по итогам сентября прибавку к зарплате (увеличенную компенсацию за питание и возмещение расходов на проезд на работу и обратно) получат мастера, а еще работники основного и вспомогательного производств.

«На эти льготы смогут претендовать 67—70% персонала компании, исключая руководящий состав и служащих, — порядка 22—23 тысяч человек», — сказал заместитель гендиректора по управлению персоналом и организационному развитию компании Александр Ушенин.

Фото: kamaz.ru

В октябре прошлого года индексация зарплат сотрудников составляла 5%.

Маргарита Головатенко