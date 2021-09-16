СМИ: «Ак Барс» заинтересован в подписании канадского защитника Уотерспуна

Канадский защитник Тайлер Уотерспун входит в список интересов казанского «Ак Барса», сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Хоккеист определится со своим будущим после тренировочного лагеря в клубе НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», с которым подписал просмотровый контракт. Лагерь начнется 22 сентября и продлится до 6 октября.

Последние четыре сезона Уотерспун провел в АХЛ, во второй по силе лиге Северной Америки. Также в активе хоккеиста 36 матчей на уровне НХЛ в составе «Калгари Флэймз», в которых он набрал 5 (0+5) очков.

Напомним, после победы над «Сочи» (3:2б) главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил о желании укрепить состав. Чуть ранее генеральный менеджер Марат Валиуллин рассказал, что клуб ждет завершения тренировочных лагерей в НХЛ для проведения переговоров по нескольким игрокам. Подробнее — в материале «Реального времени».