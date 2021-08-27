«У нас есть люди, которых уволили еще до начала чемпионата. Ребята, вы не испугали меня ничем»

С Хафизуллиным ведутся переговоры, вратаря-иностранца в клубе не будет

В преддверии старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» провел пресс-конференцию с журналистами. Традиционная встреча с представителями прессы продлилась около получаса, на вопросы отвечали генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

Большинство вопросов было связано с трансферной работой клуба. За межсезонье состав «Ак Барса» серьезно обновился, команду покинули 16 хоккеистов, вместо которых подписали 12 новых игроков.

По словам Квартальнова, новички обязательно будут, в том числе из НХЛ, но ближе к ноябрю, когда уже начнется сезон за океаном.

— Нам бы все линии усилить, пригласить хороших игроков, но рынок очень скудный. Его фактически нет, этого рынка, для команды нашего уровня. Но подписания будут, надо подождать. Либо за океаном, кто не смог подписать контракт, либо кто был на просмотре там, — сказал Квартальнов.

Генменеджер клуба Валиуллин прояснил некоторые детали трансферов. В частности, он подтвердил информацию о переговорах с защитником СКА Динаром Хафизуллиным. Питерцы хотят расстаться с игроком, который интересен «Ак Барсу», но на него также претендуют несколько других команд КХЛ.

— На данный момент он — игрок СКА. Думаю, к нему у многих клубов есть интерес. Скрывать тут нечего: мы общаемся с Динаром и его агентом, ищем различные выходы, чтобы Динар был в нашем клубе. СКА действительно хочет расстаться с ним, они ему это объявили. Мы бы хотели видеть его у себя и пока ищем различные компромиссы, — сказал Валиуллин.

А вот иностранцев на позиции вратаря точно не будет.

— У нас три очень хороших вратаря. Игорь каждую игру добавляет, в финале Кубка чемпионов он показал свой уровень. На подходе Билялов, и Ахтямов провел хорошие игры на двух турнирах. Я считаю, что по иностранцам мы не будем пока поднимать этот вопрос, — заявил генменеджер «барсов».

Билялов возвращается к тренировкам, Петров пропустит старт сезона

Первый матч сезона «Ак Барс» проведет уже 2 сентября, дома казанцы сыграют против финского «Йокерита». В стартовой игре в команде не смогут рассчитывать на нескольких игроков. Один из них — Тимур Билялов, который к тому времени уже должен возобновить тренировки на льду в основной группе.

— К следующему месяцу Билялов будет уже готов. Скажу так, он через 3-4 дня начинает работать с командой. У него уже не будет ограничений по тренировочному процессу. Остальное зависит от его готовности. Две последние недели он работал по индивидуальному плану, — прояснил ситуацию с вратарем тренер.

До сих пор нет информации по защитнику Хенкелю, который травмированным уехал в расположение сборной Белоруссии на олимпийский квалификационный турнир. Точно пропустит старт сезона Кирилл Петров. Нападающий получил травму на одном из матчей Кубка чемпионов. Есть вопросы по защитнику Ринату Валиеву, но по нему решение будет принято после заключительной игры предсезонки против «Нефтехимика».

При этом Квартальнов заметил, что старт сезона может быть скомкан по нескольким причинам. По его словам, массовое обновление состава не может пройти бесследно, некоторым новичкам приходится чуть тяжелее, чем остальным. К тому же команда меняет потихоньку свою систему игры, да и состав пока не выглядит целостным.

«Зарипов наш капитан, даже если не играет»

Накануне новостную повестку по «Ак Барсу» захватил капитан команды Данис Зарипов. 40-летний аксакал «барсов» объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона-2021/22. Поэтому вопрос о его будущем в клубе прозвучал чуть ли не первым на пресс-конференции.

В первую очередь генменеджер Марат Валиуллин поспешил подчеркнуть, что решение было принято самим игроком. Сам клуб заинтересован продолжить сотрудничество с Зариповым и готов предложить ему в дальнейшем какую-нибудь должность.

— Решение о завершении карьеры Данис принял сам. Мы будем всячески помогать ему по ходу этого сезона. И после сезона, думаю, со стороны клуба будет какое-либо предложение по продолжению карьеры в качестве функционера. У него большой опыт, и мы рады видеть его всегда в любой роли, — сказал Валиуллин.

Квартальнов же уточнил, что Зарипов полезен команде не только на льду и остается капитаном даже когда не играет. А вот попадать в состав Данис будет только в случае, если окажется готов на все 100%.

— Данис большая часть команды. Он такой у нас во всех форматах, он наш капитан, даже если не играет. Он в любой момент может даже закрыть раздевалку, поговорить с командой, но это уже наше личное семейное дело. Я не могу обещать, что будет всегда играть, самое главное для меня, чтобы он был на 100% здоров, — заявил Квартальнов.

По поводу капитана команды в отсутствие Зарипова вопрос остается пока открытым. Относительно капитанства Артема Лукоянова главный тренер «барсов» отметил, что он не получил нашивку «С» по его личному решению.

Квартальнов об увольнении: «Вы меня точно не уволите»

Не обошлось на пресс-конференции и без вопросов об увольнении Квартальнова с поста главного тренера. Рулевой «барсов» с улыбкой начал свой ответ, а закончил достаточно самонадеянной фразой «Вы-то меня точно не уволите».

— У нас есть люди, которых уволили еще до начала чемпионата. Ребята, вы не испугали меня ничем. Когда приходил сюда, я понимал, куда пришел, что это за команда и сколько она выиграла. Мы всегда хотим победить. Что-то получается, что-то нет, тем и хорош плей-офф, где на победу претендует 6-7 команд. Еще раз: мы делаем все возможное, чтобы победить. Но вы-то меня точно не уволите, меня уволят другие люди.



Зульфат Шафигуллин, фото: ak-bars.ru