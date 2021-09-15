«Ведется видеонаблюдение»: на выборах-2021 в Татарстане будет работать более 5 тысяч камер

В этом году все 2 810 избирательных участков в Татарстане — территориальные, участковые избирательные комиссии — будут охвачены видеонаблюдением за исключением 46 временных. Фактический охват видеонаблюдением избирательных комиссий по Татарстану составляет 98%. Сегодня на примере избирательного участка № 19 в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, председатель Общественной Палаты РТ Зиля Валеева и технический директор филиала в РТ ПАО «Ростелеком» Рустам Валеев рассказали, как будет осуществляться контроль за ходом голосования 17, 18 и 19 сентября в республике.
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