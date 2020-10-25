RT: Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора

Фото: соцсети (архив)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, надеется на смягчение приговора. Актер пока не писал заявлений во ФСИН. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова. Он посетил актера в СИЗО.



«Мое распределение произойдет не моим хотением, а решением руководства ФСИН, в соответствии с законодательством», — привел слова Ефремова Мельников. Заявлений во ФСИН артист не писал.

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По словам правозащитника, Ефремов надеется смягчить приговор в кассационной инстанции. Актер считает, что на приговор повлиял резонанс в СМИ.

Ранее сообщалось, что московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову смягчил наказание с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.