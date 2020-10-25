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RT: Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора

20:47, 25.10.2020 1
RT: Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора
Фото: соцсети (архив)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, надеется на смягчение приговора. Актер пока не писал заявлений во ФСИН. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова. Он посетил актера в СИЗО.

«Мое распределение произойдет не моим хотением, а решением руководства ФСИН, в соответствии с законодательством», — привел слова Ефремова Мельников. Заявлений во ФСИН артист не писал.

wikipedia.org

По словам правозащитника, Ефремов надеется смягчить приговор в кассационной инстанции. Актер считает, что на приговор повлиял резонанс в СМИ.

Ранее сообщалось, что московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову смягчил наказание с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:03
    Ефремов М. О. поступил ужасно, погиб Человек, но талант Ефремова принадлежит не ему одному. Домашний арест и в театр, там он всё и искупит.
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