В Татарстане мужчину приговорили к лишению свободы за незаконные приобретение и хранение марихуаны

В Татарстане 26-летнего мужчину приговорили к лишению свободы за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что с августа прошлого года по апрель 2021 года житель деревни Саз-Тамак в Кукморском районе собрал дикорастущую коноплю. Полученное наркотическое средство «каннабис» (марихуана) общей массой 8,43 грамма он хранил для личного потребления в багажнике машины.

Затем он переместил вещество в гараж, где его и обнаружили и изъяли полицейские. Татарстанец свою вину полностью признал.

Суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в городах и районах Татарстана обнаружили 174 места произрастания дикорастущих наркокультур на общей площади более 13 тыс. кв. метров. В результате уничтожено свыше 5 тонн таких растений. Все это удалось выявить на первом этапе межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021».

Татьяна Демина