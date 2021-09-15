Жителя Набережных Челнов, сбросившего девочку с качелей, будут судить за побои

Фото: Максим Платонов (архив)

Жителя Набережных Челнов, который этим летом сбросил девочку с качелей, привлекут к ответственности за побои. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Административный материал передан в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мужчине грозит либо от 5 до 30 тыс. рублей административного штрафа, либо от 10 до 15 суток административного ареста, либо от 60 до 120 часов обязательных работ.

Напомним, челнинец избежал уголовной ответственности. Согласно результату судмедэкспертизы, проведенной в ходе доследственной проверки, вред здоровью ребенка причинен не был, оснований для возбуждения уголовного дела нет.



Инцидент произошел 14 июля во дворе дома 58/25. На качелях-балансирах катались две девочки, в том числе дочь мужчины. Его дочь упала, и, вероятно, это стало причиной его агрессии к другой девочке. Судя по кадрам распространившегося в Сети видео, мужчина сказал ей сесть на качели, после чего сбросил ее.

Татьяна Демина