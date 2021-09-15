В ПФР объяснили, в каком случае россияне могут претендовать на пенсию умершего супруга

Пенсионный фонд России напомнил, что вдова или вдовец могут претендовать на пенсию умершего супруга, размер которой был выше. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (иными словами, является нетрудоспособным)», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в случае потери кормильца фиксированная плата к страховой пенсии на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию меньше, чем была у его мужа (жены).

Также граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию супруга. Также в этом случае не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.



Ольга Плешкова