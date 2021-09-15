В Бугульме задержали авто с 700 кг конопли

Как сообщает источник «Реального времени», накануне в Бугульме сотрудникам ГАИ удалось задержать гигантскую партию наркогруза. При остановке и осмотре транзитной «Газели» нашли мешки со свежесрезанной коноплей — сырьем для производства наркотика. Общий вес силовики оценили в 700 кг.



Водитель задержан. Плантацию «дури» ищут.

Ранее в Зеленодольске задержали селекционера, который выращивал наркотик у себя дома.

