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Происшествия

В Бугульме задержали авто с 700 кг конопли

07:57, 15.09.2021
В Бугульме задержали авто с 700 кг конопли
Фото: realnoevremya.ru

Как сообщает источник «Реального времени», накануне в Бугульме сотрудникам ГАИ удалось задержать гигантскую партию наркогруза. При остановке и осмотре транзитной «Газели» нашли мешки со свежесрезанной коноплей — сырьем для производства наркотика. Общий вес силовики оценили в 700 кг.

Водитель задержан. Плантацию «дури» ищут.

Ранее в Зеленодольске задержали селекционера, который выращивал наркотик у себя дома.

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