В Зеленодольске задержали мужчину, который выращивал в горшках коноплю

В Зеленодольске полицейские задержали мужчину, который выращивал коноплю в горшках. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Установлено, что 48-летний местный житель у себя дома выращивал запрещенные к возделыванию растения. В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли более 570 граммов конопли.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД по РТ (архив)

Ранее в Татарстане к условному сроку приговорили мужчину, вырастившего 25 кустов конопли. Установлено, что с февраля по июнь 2020 года осужденный выращивал коноплю у себя дома, специально оборудовав для этого помещение.



Ольга Плешкова