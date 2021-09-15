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Происшествия

МВД Татарстана опровергло информацию о задержании 700 кг нарковеществ

08:50, 15.09.2021

Изъятое в Бугульме вещество растительного происхождения весом 700 кг не является наркотиком. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД Татарстана со ссылкой на результаты экспертизы образцов изъятого.

Ранее источник «Реального времени» сообщил: при досмотре «Газели» в Бугульме инспекторы ГАИ обнаружили в ней десятки мешков со свежесрезанной коноплей — сырьем для производства наркотика.

Какое растение гаишники приняли за коноплю, в МВД не уточняют.

ПроисшествияАвтоБизнесОбщество Татарстан

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