Верховный суд РТ смягчил наказание за пьяное ДТП бывшему следователю

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

В колонию-поселение вместо колонии общего режима отправится бывший сотрудник СК Рамиль Мубаракшин, осужденный за пьяную аварию и смерть 17-летней пассажирки такси. Накануне Верховный суд РТ изменил ему место отбывания наказания, сохранив срок лишения свободы — 5 лет, передает журналист «Реального времени».



Близкие погибшей пока не решили — будут ли оспаривать решение апелляционной инстанции.

«Я считаю, мое исправление возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы», — заявил в Верховном суде сам Мубаракшин и перечислил — ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, вред потерпевшей стороне возместил (выплатил 2,1 млн рублей — ред.).

Адвокат осужденного Нияз Халитов — подчеркивал: в содеянном его клиент признался сразу после ДТП, дал подробные пояснения по случившемуся, то есть способствовал раскрытию преступления.

Мать погибшей назвала оспариваемый приговор Московского райсуда Казани справедливым, а представитель прокуратуры РТ законным.

Напомним, в июле этого года райсуд приговорил бывшего следователя к 5 годам колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения водительских прав на 2 года. Ранее в прениях гособвинитель запрашивал для подсудимого 8 лет лишения свободы. Вину Мубаракшин признавал.

Сама трагедия произошла в ночь на 24 декабря 2020 года в районе дома №5 по улице Чистопольской. Когда автомобиль такси Volkswagen Polo направлялся по Чистопольской к перекрестку с улицей Декабристов, в него врезалась Kia Optima, которая до этого пересекла пять полос движения и оказалась на встречной. В результате удара 17-летняя девушка на заднем сиденье такси с тяжелыми травмами была госпитализирована и скончалась в горбольнице 27 декабря.

Погибшая Надежда Казакова училась в техникуме на бухгалтера и подрабатывала в итальянском ресторане официанткой. В тот вечер на такси она возвращалась со смены вместе с коллегами. За рулем Kia был ныне подсудимый Мубаракшин. Перед аварией он повернул на Чистопольскую с местного проезда, параллельного улице Декабристов. Проверка на алкотестере показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 0,84 мг/л.

В ту ночь водитель колесил по городу без номеров — прятал их в багажнике.