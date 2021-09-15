СМИ: В России могут ввести запретные зоны для беспилотных автомобилей

В России могут появиться запретные зоны для высокоавтоматизированного транспорта. Данный вопрос рассмотрят участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет».

Как пишут «Ведомости», инициатива включения вопроса в повестку исходила от ФСБ. Поездки на высокоавтоматизированном транспорте хотели бы запретить в районе Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Сейчас свободные от беспилотников зоны не определены.

Фото: realnoevremya.ru

Вопрос планируют рассмотреть на следующей неделе.



Ранее сообщалось, что Минэкономразвития совместно с «Яндекс.Испытания» запустят коммерческое беспилотное такси в Иннополисе, Москве и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи с 2021 года.



Ольга Плешкова