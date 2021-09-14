В Ульяновске задержали женщину, подозреваемую в обмане пенсионеров из Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в период с мая по август 2021 года на территории республики зарегистрировали 25 преступлений в отношении пожилых, совершенных под предлогом «родственник попал в беду». Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Деньги пожилые передавали водителям такси или банковским переводом. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей. По каждому факту следственными органами возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК «Мошенничество». Правоохранители установили, что причастные к преступлению лица находились на территории Ульяновской области.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Ульяновской области оперативники Управления уголовного розыска МВД по РТ совместно с коллегами из ОМВД России по Елабужскому и Буинскому районам задержали подозреваемую 33-летнюю безработную жительницу Калининска Саратовской области.

В Ульяновске она проживала с малолетним ребенком на съемной квартире. В ходе обыска полицейские изъяли 9 телефонных устройств, 19 сим-карт, 15 банковских карт.



Женщина признала свою вину по 20 уголовным делам, возбужденным в Елабужском и Буинском районах республики. Также правоохранители считают, что подозреваемая причастна к совершению еще пяти преступлений, совершенных в отношении жителей Зеленодольского района и Набережных Челнов. Сейчас в отношении женщины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

В июле 79-летний житель Казани перечислил на мошеннические счета 255 тысяч рублей — пенсионеру позвонил злоумышленник под видом его сына и сообщил, что сбил человека.

