За прошедшие выходные жители Татарстана убрали с береговых линий более 1700 куб. м мусора

В Татарстане в уборке прибрежных территорий в минувшие выходные приняли участие около 7 тысяч граждан, они собрали около 1723,6 куб. м мусора. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Всероссийские акции «Зеленая Россия» и «Вода России» проходили в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Фото: eco.tatarstan.ru

С начала запуска акции, в мае текущего года, к наведению порядка на береговых зонах подключились более 219 тысяч татарстанцев. Было очищено более 6 тысяч км, собрано 30 тысяч куб. м мусора.

Напомним, на экопикнике, прошедшем в минувшую субботу на Лесном озере в Казани, активисты собрали с берега 200 мешков мусора. В акции принимали участие 100 человек.

