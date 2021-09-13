Жители Казани собрали с берега озера Лесного 200 мешков мусора

На экопикнике, прошедшем в минувшую субботу на Лесном озере в Казани, активисты собрали с берега 200 мешков мусора. В акции приняли участие 100 человек, сообщает мэрия города.



Акция прошла при поддержке МБУ «Подросток», к ней присоединились активисты города и учащиеся школ Авиастроительного района. Для участников организовали праздничную программу с песнями и танцами. После уборки берега для желающих организовали творческие мастер-классы и пикник.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

11 сентября в казанском поселке Юдино на озере Изумрудном прошел центральный субботник. На него пришли несколько сотен человек: школьники, студенты и рядовые казанцы. Мусор собирали как на прибрежной территории, так и со дна водоема. Организаторы отметили, что 90% отходов — пластик, реже стекло и резина.

Маргарита Головатенко