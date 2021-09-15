В Авиастроительном районе Казани открылся пункт горячего питания для малоимущих

Фото: пресс-служба ГК «Нэфис»

В Авиастроительном районе Казани появился новый бесплатный пункт горячего питания для малоимущих. Это уже пятая по счету благотворительная точка в городе, открытая на средства коммерческих и общественных организаций.

Пункт находится по адресу ул. Гудованцева, 6. Нуждающиеся могут ежедневно с 11.00 до 13.00 пообедать в специальном павильоне, состоящем из двух небольших помещений — зала для посетителей с окном выдачи питания и комнаты для хранения и разогрева еды.

Фото: kzn.ru

Блюда будут готовить в одном из городских кафе и доставлять их в пункт питания. В день планируется раздавать по 100 порций обеда, но при необходимости количество будут увеличивать.

В открытии благотворительного пункта принимали участие куратор проекта, имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Юсуф Давлетшин и директор АНО «Центр реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов, сообщается на сайте мэрии Казани.



В декабре в столице Татарстана заработали два пункта помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они открылись на территории мечети «Рахматулла» (Симонова, 3) и на месте будущей мечети напротив дома по улице Авангардной, 58.

