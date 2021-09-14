В России около 1 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной»

Фото: Максим Платонов

В центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что около 1 млн россиян уже полностью привиты препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает ТАСС.

— В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» легко переносится и безопасна в применении, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

В России на 3 сентября первую дозу вакцины от коронавируса получили порядка 45,4 млн человек. Завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки, 38,5 млн россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Коллективного иммунитета к COVID-19 власти страны рассчитывают достичь уже этой осенью. Голикова отметила, что все зависит от граждан. Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо вакцинировать 90 млн человек.



Алексей Нечаев