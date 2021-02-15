За незаконную добычу известняка в Татарстане предприятие заплатит 800 тысяч

В Татарстане экологи наложили штраф в размере 800 тысяч рубелей за незаконную добычу известняка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведение работ по добыче за пределами горного отвода в двух километрах от села Керлигач Лениногорского района инспекторы выявили еще в октябре 2019 года. По данным специалистов, недропользователь незаконно разработал участок площадью 2,7 тыс. кв. м.

Фото: eco.tatarstan.ru

Нарушителю был предъявлен штраф в размере 800 тысяч рублей. Однако он с наказанием не согласился и обратился в Арбитражный суд РТ, а затем в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа. Суды трех инстанций оставили решение без изменений.



Ранее «Реальное время» сообщало, что природе был нанесен ущерб в размере 70 млн рублей.

Ольга Плешкова