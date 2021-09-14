Форвард «Динамо» Шипачев стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по голевым передачам. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Форвард отметился двумя ассистами в матче с «Адмиралом» во Владивостоке и довел общее число своих голевых передач в лиге до 510. Это является новым рекордом КХЛ.

Вадим Шипачев — лучший ассистент в истории @khl!



Рекорд Сергея Мозякина пройден! pic.twitter.com/E8mcuALNHk — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 14, 2021

До этого по данному показателю лидировал экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. У завершившего карьеру в этом сезоне хоккеиста осталось на счету 509 голевых передач.

В данный момент на счету Шипачева 11 (6+5) очков в 5 матчах нынешнего сезона КХЛ.

Напомним, ранее форвард «бело-голубых» был признан самым полезным игроком лиги по итогам прошедшего сезона.