Форвард «Динамо» Шипачев стал лучшим ассистентом в истории КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по голевым передачам. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».
Форвард отметился двумя ассистами в матче с «Адмиралом» во Владивостоке и довел общее число своих голевых передач в лиге до 510. Это является новым рекордом КХЛ.
Вадим Шипачев — лучший ассистент в истории @khl!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 14, 2021
Рекорд Сергея Мозякина пройден! pic.twitter.com/E8mcuALNHk
До этого по данному показателю лидировал экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. У завершившего карьеру в этом сезоне хоккеиста осталось на счету 509 голевых передач.
В данный момент на счету Шипачева 11 (6+5) очков в 5 матчах нынешнего сезона КХЛ.
Напомним, ранее форвард «бело-голубых» был признан самым полезным игроком лиги по итогам прошедшего сезона.СпортХоккей
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