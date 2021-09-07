В общественных пространствах и дворах Татарстана продолжается благоустройство и ремонт — видео

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Заинский и Тукаевский районы республики, а также Нижнекамск. Он осмотрел объекты, дворы и другие общественные пространства, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Заинском районе Минниханов посетил детскую музыкальную школу, в которой провели капитальный ремонт. Также он осмотрел территории, благоустроенные по республиканской программе «Наш двор» и встретился с местными аграриями.

В Тукаевском районе РТ президент побывал на дворовой территории у дома №16 по улице Гагарина в селе Бетьки. За пять лет по программе «Наш двор» в муниципалитете планируется отремонтировать 79 дворов многоквартирных домов. В прошлом году благоустроили 11 дворовых территорий.

В Нижнекамске Минниханов осмотрел новый экстрим-парк. Там уже установили опоры освещения, завершили строительство скейт-парка и зоны памп-трека, а также организовали арт-галерея.

Напомним, в июле в Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. В топ-200 вошли 65 дворов Казани, по 18 дворов в Набережных Челнах и Зеленодольском районе РТ, в Нижнекамском районе — 15 дворов, по 9 дворов в Альметьевском и Чистопольском районах.



Татьяна Демина