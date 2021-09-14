Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 15 сентября
В Татарстане в среду, 15 сентября, ожидается гроза и сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в Татарстане местами возможна гроза. Ночью и днем ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами до 15—18 м/с.
Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в республике днем и вечером возможны гроза и сильный западный ветер. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.
Сильный туман опустился на Казань утром 13 сентября. Жители города публиковали в соцсети фотографии туманного города.
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