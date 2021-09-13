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Пользователи соцсетей делятся фотографиями туманной Казани

07:31, 13.09.2021
Пользователи соцсетей делятся фотографиями туманной Казани
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром на Казань опустился сильный туман. Пользователи соцсети делятся фотографиями туманного города.

Туманный город сравнивают с кинокартиной «Сайлент Хилл».

В соцсетях пишут, что на Волге встали суда. На реке практически нулевая видимость.

Ранее Гидрометцентр Татарстана предупреждал, что утром в отдельных районах республике ожидается туман.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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