Пользователи соцсетей делятся фотографиями туманной Казани
Сегодня утром на Казань опустился сильный туман. Пользователи соцсети делятся фотографиями туманного города.
Туманный город сравнивают с кинокартиной «Сайлент Хилл».
В соцсетях пишут, что на Волге встали суда. На реке практически нулевая видимость.
Ранее Гидрометцентр Татарстана предупреждал, что утром в отдельных районах республике ожидается туман.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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