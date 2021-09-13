Синоптики предупредили о тумане, грозе и сильном ветре в Татарстане 14 сентября

Во вторник, 14 сентября, в Татарстане туман, гроза и сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами по Татарстану, в том числе и в Казани, ожидается туман. Днем и вечером ожидается гроза и сильный западный ветер. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Сильный туман опустился на Казань сегодня утром. Жители города публиковали в соцсети фотографии туманного города.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу синоптиков, завтра ночью в Татарстане температура воздуха составит +10..+15 градусов, днем повысится до +20...25 градусов, что выше нормы на 5—6 градусов. Однако теплые дни на этом закончатся. Уже со среды в Татарстане существенно похолодает, в республику стремится холодный воздух северных широт.



Татьяна Демина