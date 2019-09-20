«Уфа» предлагала Глушакову контракт с зарплатой 2,5 млн рублей в месяц

Футбольный клуб «Уфа» нынешним летом предлагал контракт бывшему игроку «Спартака» Денису Глушакову.

По сообщению сайта sports.ru, в случае перехода, уфимский клуб хотел платить Глушакову 2,5 млн рублей в месяц. Однако футболист предпочел перейти в «Ахмат», который предложил почти втрое большую зарплату.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес к Глушакову.

«Мы с ним действительно разговаривали, он бы нам помог. Звездный игрок, лишнее внимание, взбудоражили бы местных болельщиков», — сказал Газизов.