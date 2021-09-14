В России зарегистрировали 17 837 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 17 837 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 176 085, сообщил оперштаб.

За минувшие сутки выздоровели 15 907 пациентов, за весь период пандемии от COVID-19 вылечились 6 418 033 пациента. Умер за сутки 781 россиянин, всего — 194 249.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 51 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 26 166 человек.

Алексей Нечаев