В Екатеринбурге произошло массовое отключение света
В нескольких районах Екатеринбурга отключилось электричество. В Электросетевой компании «РИА Новости» заявили, что возникли проблемы на линии.
Перебои наблюдаются в центре города, в Октябрьском и Парковом районах. Перестали работать светофоры, троллейбусы и трамваи.
Специалисты выехали на место, чтобы выяснить причину отключения. На кабели «могло быть оказано внешнее воздействие», добавили в компании.
В августе дожди в Краснодарском крае привели к подтоплениям и проблемам с электроснабжением. Произошло отключение света в 11 населенных пунктах, без электричества осталось 108 тысяч человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым