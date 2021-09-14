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В Екатеринбурге произошло массовое отключение света

10:57, 14.09.2021
В Екатеринбурге произошло массовое отключение света
Фото: pixabay.com

В нескольких районах Екатеринбурга отключилось электричество. В Электросетевой компании «РИА Новости» заявили, что возникли проблемы на линии.

Перебои наблюдаются в центре города, в Октябрьском и Парковом районах. Перестали работать светофоры, троллейбусы и трамваи.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Специалисты выехали на место, чтобы выяснить причину отключения. На кабели «могло быть оказано внешнее воздействие», добавили в компании.

В августе дожди в Краснодарском крае привели к подтоплениям и проблемам с электроснабжением. Произошло отключение света в 11 населенных пунктах, без электричества осталось 108 тысяч человек.

Алексей Нечаев
Общество

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