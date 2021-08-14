На Кубани более 100 тысяч жителей остались без электричества из-за дождей

Дожди в Краснодарском крае привели к подтоплениям и проблемам с электроснабжением. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тысяч человек. Работают аварийно-восстановительные бригады», — говорится в сообщении.

В Краснодарском крае идут дожди и град. Они сопровождаются усилением ветра до 25 м/с. В регионе подтоплены 1,3 тыс. частных домовладений, 1,6 тыс. придомовых территорий и участок краевой автодороги.



В июне в Нижегородской области около 11,5 тыс. человек остались без электричества из-за дождя и сильного ветра. В регионе проводились аварийно-восстановительные работы, принимались меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов.

Алексей Нечаев